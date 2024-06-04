エックスガールティシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレーエックスガールのロゴ入りTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。●サイズ：タグ表記Sサイズ●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。