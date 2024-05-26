美品 サイズ1 ナラカミーチェ 七分袖トップス

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半日着用しました。洗濯してあります。サイズは1です。1度着たきり着ないので出品致します。素人保管ですが、綺麗です！お色はなるべく実物に近いように撮りましたが、ネイビーより青寄りだと思います(*´꒳`*)こちらの色違い(紫)はタグ付き新品で出品しております！色···ブルーテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、フリル