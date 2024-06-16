PRADA 3パックＴコットンジャージーTシャツ トライアングルロゴ　ブラック

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PRADA プラダ3パックコットンジャージーTシャツパックTシャツです。1枚のみのお譲りします。三角ロゴ、トライアングルロゴがオシャレです❣ユニセックスxsサイズ目立った傷や汚れはありません。ブラック 黒色ジャージーをスリムフィットに裁断したTシャツ。3枚セット。背面にあしらったPRADAのトライアングルロゴ。商品品番:UJM492_ILK_F0002_S_181スリムフィット3パックコットンジャージーTシャツクルーネック背面の襟元にトライアングルロゴ入り丈:68cmコットン：100%スリムフィットのため、若干小さめの着用感。お好みのフィット感に合わせて、サイズをお選びください。ロゴTシャツカラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネックネック...クルーネック