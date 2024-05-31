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【一点限り】アンティーク　ビーズバッグ
商品番号 K80372550381
商品名

【一点限り】アンティーク　ビーズバッグ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖母が持っていたビーズバッグ大切に使っていただける方にお譲りしたいです。取手もカバンもコスモスの柄で、可愛らしいです(^^)がま口のところも薄紫でステキですサイズ（取手除く）横30cm×縦20cm
http://narcologia.ru/goods/reboot333436.html
http://narcologia.ru/goods/procurement614733.html
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