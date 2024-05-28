［新品・未使用] 日本製 フカキカシミヤストール



新品・未使用] 日本製 フカキ カシミヤ100%ストール smcint.com



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【受注生産】深喜毛織 カシミヤストール



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カシミヤ100%エアリーストール｜高級素材軽量なめらかな肌触り寒さ対策 ...



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新品・未使用の日本製カシミヤ100%のストールです。100年を超える歴史をもつフカキカシミヤの、贅沢なカラーと、しっとりとした上質な肌触りを楽しめる逸品。カラーは少しグレーがかったブルーです。都内百貨店で30,000円くらいで購入しました。ミドル幅で使いやすいサイズです。約50×190cm。この色が好きで見つけルト思い切って購入してしまうので、こちらは未使用です。保管していてももったいないので、思い切って出品いたします。新品・未使用ですが、自宅保管しておりますのでご理解の上ご注文くださいませ。返品・交換はご容赦くださいませ。#日本製#新品未使用#カシミヤ#ストール