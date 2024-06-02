最終値下げ!!kate spade ケイトスペード ビッグリボンショルダーバッグ

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ご覧いただきありがとうございます✩.*˚katespade(ケイトスペード)のビッグリボンショルダーバッグです。お色はグレージュのような感じです。今年の年明けに福岡県のTheアウトレット北九州のkatespade店舗にて購入しました。表面の大きなリボンが存在感がありとても可愛いデザインです(*´ω｀*)購入後1度のみ使用。暗所にて保管。汚れや傷もなく綺麗だと思いますが、お写真5枚目の通り最初からベルトの一部に少しだけ接着剤のシミ？のようなものが有ります。使用する分には問題ありません。サイズ縦:15cm横:23.5cm幅:8cmショルダー:~120cm(調節可、ベルト取り外し不可)素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。マグネット開閉式チャック付きポケット×1、オープンポケット×1布製の保存袋お付けします。濡れないよう梱包し、メルカリ便にて発送させて頂きます。(ゆうゆう⇔らくらく変更可能性あり)ご指定ある方はお知らせくださいm(__)m素材···牛革(本革)