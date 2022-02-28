レスポートサック エッセンシャル ショルダーバッグ

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商品詳細
【型番】 2277 ESSENTIALMETROCONVERTIBLE【カラー】C251 MARTINIOLIVEC【サイズ】約横28.5cm×縦20cm×幅12cm（本体幅7cm、前ポケット幅5cm）、持ち手の長さ：約39cm、ショルダーの長さ：約81-142cm（斜めがけ可）【素材】ナイロン【仕様】開閉種別：ファスナー、内部様式：ファスナーポケット×1、外部様式：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、マグネット式ポケット×1、重量：約280g
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