STEPHANE VERDINO（ステファンヴェルディーノ）バッグ

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商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます☆ステファンヴェルディーノのスェードのバッグです。くたっとした風合いは元からですが、多少の使用感はあります。とても素敵なグリーンでこれからの冬の季節にダークな色のコートと合わせても映えると思います。内側にポケット2箇所あります。アッシュペーフランスで購入しました。------------ロンハーマンRonHermanバーニーズニューヨークBarneysNewYorkユナイテッドアローズUNITEDARROWSビームスBEAMSシップスSHIPSドゥージエムクラスDEUXIEMECLASSEジャーナルスタンダードJOURNALSTANDARDアッシュペーフランスH.P.FRANCEAPCなどで購入したものを出品中ですカラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···スエードバッグサイズ···A4サイズ収納可
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