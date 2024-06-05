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STEPHANE VERDINO（ステファンヴェルディーノ）バッグ
商品番号 N48901932705
商品名

STEPHANE VERDINO（ステファンヴェルディーノ）バッグ
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます☆ステファンヴェルディーノのスェードのバッグです。くたっとした風合いは元からですが、多少の使用感はあります。とても素敵なグリーンでこれからの冬の季節にダークな色のコートと合わせても映えると思います。内側にポケット2箇所あります。アッシュペーフランスで購入しました。------------ロンハーマンRonHermanバーニーズニューヨークBarneysNewYorkユナイテッドアローズUNITEDARROWSビームスBEAMSシップスSHIPSドゥージエムクラスDEUXIEMECLASSEジャーナルスタンダードJOURNALSTANDARDアッシュペーフランスH.P.FRANCEAPCなどで購入したものを出品中ですカラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···スエードバッグサイズ···A4サイズ収納可
http://narcologia.ru/goods/response257842.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild563652.html
http://narcologia.ru/goods/flight36928.html
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