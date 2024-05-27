DOLCE\u0026GABBANA デザインTシャツ 両面プリント ブラウンベージュ

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商品詳細
brand:ドルチェアンドガッパーナ●素材:コットン100%●color:ベージュ●サイズ:肩幅44cm身幅469cm着丈65cm袖丈20cm平置き寸法素人寸法になりますので目安としてお考え願います。数年前に一目惚れして購入した正規品になります！大切に使用していましたので目立つダメージや汚れはありませんが、画像7枚目、左袖の裏側にピンホールひとつあります。
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