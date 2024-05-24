TOWN CRAFT×FREAK'S STORE ショートスリーブシャツ

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2回ほど着ましたが、好みが変わってしまった為出品しました。傷や汚れなどはございません！ゆったり着ることができるので通気性も抜群です！即購入◎購入希望以外のいいね×※元値：7,480円※現在公式サイトではsoldout色：ピンク身幅：60肩幅：55着丈：72そで丈：23.5TOWNCRAFT×FREAK'SSTOREタウンクラフト×フリークスストtheFOXショートスリーブシャツカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏