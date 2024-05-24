シャネル　ポロシャツ　白

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商品詳細
シャネルのポロシャツ（白）です。数回使用しており、6枚目や7枚目に記載のように若干の汚れがありますので、やや傷や汚れありとしています。サイズはシャネルの42でLの方におススメです。
http://narcologia.ru/goods/capitation218808.html
http://narcologia.ru/goods/encourage656672.html
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