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シャネル　ポロシャツ　白
商品番号 E85064379984
商品名

シャネル　ポロシャツ　白
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネルのポロシャツ（白）です。数回使用しており、6枚目や7枚目に記載のように若干の汚れがありますので、やや傷や汚れありとしています。サイズはシャネルの42でLの方におススメです。
http://narcologia.ru/goods/capitation218808.html
http://narcologia.ru/goods/encourage656672.html
http://narcologia.ru/goods/approximate950320.html
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