⭐️希少形⭐️CHONO チョノ　大人気　バタフライブラウス　レース　半袖　伸縮

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いつもご覧いただきありがとうございます。⭐️こちらにもたくさん商品が掲載されております #ソバコのレディース⭐️即購入OK！⭐️送料無料！⭐️スピード発送！フォロー割などの割引サービスもございます。よろしければプロフィールをご覧ください。⭐️真贋鑑定済みの正規品【古物商許可証取得済み】取扱商品は真贋鑑定済みの正規品のみを取り扱うリサイクルショップ、BtoBオークションサイトにて購入しております。すべて正規品となりますので安心してご購入ください。【商品名 】CHONOチョノ 大人気 バタフライブラウスレース 半袖 伸縮即完売の希少な商品です。とても伸縮性があるブラウスです。星のエンブレムがとてもかわいい！【ブランド】CHONOチョノ【サイズ 】フリーサイズ着丈：約63cm身幅：約44cm肩幅：約30cm袖丈：約25cm【素 材 】ナイロン66％コットン21％ポリウレタン13％【カラー 】ブラック、グレー/黒色、灰色【仕入先 】2023年5月大手リユースショップにて【状 態 】特に目立った傷汚れはございません。非常にきれいな状態です。※商品に関する質問などはお気軽にコメント欄にてお知らせください！✨返品について鑑定済みの正真正銘本物ですが、万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい✨発送について24時間以内での発送を基本としております。発送資材は自宅にあるものを使用しての簡易包装になりますのでご了承下さい。最後までご覧いただきありがとうございました。