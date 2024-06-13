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新品未着用　プレイコムデギャルソン　ボーダーT レディース 【Mサイズ】ピンク
商品番号 J99897557333
商品名

新品未着用　プレイコムデギャルソン　ボーダーT レディース 【Mサイズ】ピンク
ブランド名 プレイコムデギャルソン
特別価格 税込 5,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【お値下げ不可・急ぎの発送不可】上記の交渉コメントご遠慮ください。コメント削除・ブロックします。即購入OKですが、ご購入前にプロフのご確認を宜しくお願い致します＾＾。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。新品未着用　プレイコムデギャルソン　ボーダーTレディース【Mサイズ】ピンク9月に大阪の百貨店内のコムデギャルソンで直接購入しました。もちろん正規品・本物です。購入後、着る機会がないので出品させて頂きます。購入当時の状態のままで、タグもついております。綿100%おおよそ着丈60、身幅43cm多少誤差がある場合があります。ご了承下さい。簡易梱包発送になります。リサイクル資材使用で梱包しております。梱包方法などに神経質な方はご購入をご遠慮ください。☆お値引き不可ですが、他の同一発送可能の商品でしたら、気持ち程度ですがお値引き可能です！ご購入前にコメントにてご連絡下さい(^^)#ギャルソン#ボーダーTシャツ#長袖tシャツ#プレイコムデギャルソン#コムデギャルソンTシャツ
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