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UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ バックオープンキャミソール
商品番号 R29143587800
商品名

UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ バックオープンキャミソール
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウバックオープン　キャミソールカップ付きサイズ表記　　1試着のみの　未使用品です。タグ付いてます。新品を　お探しの方　いかがでしょうか！！出産して　サイズが　わかったので　出品します。綿　90%ポリウレタン　　10％あくまでも　自宅保管のため　ご理解いただける方のみ　よろしくお願いします。柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬
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