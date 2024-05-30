LEONARD レオナール　アンサンブル　シルクウール

■ブランドLEONARDレオナール■アイテムアンサンブル■カラー黄色系■サイズ全て平置き採寸表記M身幅cm着丈cm肩幅cm袖丈cm※誤差はご了承下さい。参考程度にご利用ください。■状態中古その他中古品の為、使用に伴う使用感や細かいキズ汚れ等あります。中古品の御理解を頂きご入札ください。トラブル回避の為、神経質な方のご購入はご遠慮ください。当方の商品は全て正規ブランド品販売店で購入したものとなります。■素材即購入大歓迎です(^^)管理番号



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