【未使用】スワロフスキー　ゴールド　ネックレス

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スワロフスキー大ぶりの豪華なネックレス！ドレスにもふだんのおしゃれにも輝かしいネックレスです！カラー...ゴールドモチーフデザイン...その他戴き物。大切にとってあり、未使用。箱は数カ所、多少汚れあり。御理解いただける方にお願いします。※返品は承っておりませんので予めご了承ください