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【未使用】スワロフスキー　ゴールド　ネックレス
商品番号 B10616911613
商品名

【未使用】スワロフスキー　ゴールド　ネックレス
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 12,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキー大ぶりの豪華なネックレス！ドレスにもふだんのおしゃれにも輝かしいネックレスです！カラー...ゴールドモチーフデザイン...その他戴き物。大切にとってあり、未使用。箱は数カ所、多少汚れあり。御理解いただける方にお願いします。※返品は承っておりませんので予めご了承ください
http://narcologia.ru/goods/message815627.html
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