ショセ　plus by chausser プリュスバイショセ 23.5㎝★未使用

chausserのシューズ、新品未使用です。定価53,900円、サイズ23.5㎝、ヒール2.5㎝、画像の箱付き。エナメルを職人の手で1点ずつ手染めしたレアアイテムで美しいネイビーのグラデーションが特徴。素材の特性を活かした染め方でこの独特の色合いを生み出しています。画像1~2は参考画像です。自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみでお願いします。★補足★・購入前にプロフィール欄をご確認ください・コメント無し、即購入OKです。・出品物は注意してチェックを行っていますが、素人のため見落とす可能 性があります。個人保管品のためしわ・においなど細かい点が気になる方はご遠慮ください。・気持ちの良いお取引を心がけていますので宜しくお願いします。