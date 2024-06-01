todayfulワンピース　トゥデイフル

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商品詳細
TODAYFULトゥデイフルワンピース1.2年前に購入しました。色が似合わない気がして自宅で試着のみです。ほどよい光沢と、スラブのような表情がある生地を使用したリネンドレス。フロントの深いVネックもポイント。ミニマルなデザインがポイントで、さらっと1枚シックに仕上がるドレスです。他のサイトでも出品しています。定価25000円くらいだったと思います。#lifes#TODAYFUL袖丈···長袖カラー···ベージュ季節感···秋季節感···春、秋
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