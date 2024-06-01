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商品詳細
希少なヴィンテージカットのオールドマインカットのダイヤモンド3石と、ラウンドブリリアントのダイヤモンド2石をセッティングした上品なネックレスです。アンティークジュエリーがお好きな方などにもおすすめです。【商品名】天然ダイヤモンドネックレス【ダイヤモンド】オールドマインカット/ラウンドブリリアント【素材】プラチナ×18金イエローゴールド【刻印】Pt900K180.72【重量約】3.7g【正面部分サイズ約】横19.2mm縦5.5mm【チェーン長さ約】42cm/38cm【付属品】【状態】出品前に洗浄済みです。全体的に大きなダメージは見受けられず綺麗な状態です。#レイビージュエリー13N061123/GK
http://narcologia.ru/goods/plaque532707.html
http://narcologia.ru/goods/unusable718874.html
http://narcologia.ru/goods/influenza93093.html
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0.72ct オールドマインカット ダイヤモンドネックレス PT900 K18 | フリマアプリ ラクマ
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オールドマインカット ダイヤモンド ネックレス | wic-capital.net
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