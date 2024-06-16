ADMJ ☆ダブルファスナー　2way トートバッグ

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商品詳細
ADMJ2wayダブルファスナートートバッグになります。ショルダーストラップ付きですので何かと便利で荷物もたくさん入ります。真紅色で落ち着きのある赤です。大きさも程よくコーディネートのアクセントにもなる品です。某フリマサイトにて購入しました。とても大切に使用していましたので使用感はありますが、角スレ、目立つ傷や汚れはなく状態としては良好です。サイズ縦:約22cm横:約25.5cmマチ:約15cmハンドル:本体まで約11cmポケットファスナータイプ×3オープンタイプ×3スナップボタンタイプ×1ナスカンストラップ付属品ギャランティカード保存袋used、自宅保管品になりますのでご了承下さい。ご不明な点はコメントお願いします。素材···レザー(本革)カラー···レッド
http://narcologia.ru/goods/flight591228.html
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