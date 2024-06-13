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NARACAMICIE　ボウタイリボン　ドットブラウス　0　S相当
商品番号 M42048188331
商品名

NARACAMICIE　ボウタイリボン　ドットブラウス　0　S相当
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます(^-^)☆商品名NARACAMICIE　ナラカミーチェ　ボウタイリボン　ドットブラウス　0　S相当☆おすすめポイントイタリア発のブランド　大人エレガントなデザインにに定評のあるナラカミーチェのブラウスですボリュームのあるボウタイリボンデザインにドットデザインがとっても素敵です(^^)✳️透け感はさほどありません☆平置きサイズサイズ表記　0　S相当総丈60cm身幅43cm肩幅36cm袖丈59cm☆素材☆コンディション特に目立った汚れやダメージはありませんが、あくまでも中古の旨ご理解下さい☆カラー　柄※イメージ違い、サイズが合わない等のお客様都合のご返品はご容赦下さいどうぞよろしくお願いいたします(^-^)テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い
http://narcologia.ru/goods/subtropical111701.html
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