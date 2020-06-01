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バレンシアガBALENCIAGA⭐︎ボーダーオーバーサイズタンクトップティシャツ
商品番号 K81986261354
商品名

バレンシアガBALENCIAGA⭐︎ボーダーオーバーサイズタンクトップティシャツ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バレンシアガボーダータンクトップオーバーサイズで形が綺麗です。サイズ:S平置き採寸着丈約62cm・身ごろ約42cm素材:cotton100%⭐︎写真をご確認の上、自宅保管・素人出品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。⭐︎ペット飼っていません。タバコ吸いません。⭐︎折り畳んで発送させていただきます。⭐︎神経質な方はご遠慮くださいませ。⭐︎発送中での破損等は責任を負いかねませんのでご了承下さい。⭐︎値下げする場合はこちらのタイミングでさせていただきます。お値下げに関するコメントにはお応えできかねます。⭐︎基本的に取引メッセージこちらから致しません。
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