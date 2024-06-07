【希少正規品•美品】FENDI VINTAGE イタリア製 ロゴタンクトップ

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商品詳細
FENDIのロゴ入りタンクトップです。サイズ表記は40となっていますが、見た感じMサイズくらいかなぁと、、最後の写真が着画となります。162センチ普通体型、普段M〜L着用でこんな感じです！！！インナーとしてはもちろん、肩と腕周りのメッシュがおしゃれで、くびれが綺麗に見えるので一枚でも綺麗に着こなせます(˘◡˘)使用頻度は1〜2回でかなり状態は良いです◎
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