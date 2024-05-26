23区　シルバー　メッシュバッグ　合皮

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2020年に、23区の店頭で購入し、2〜3回使用しました。A4フィルを横にして、ギリギリ入るくらいの大きさです。持ち手は、肩にかけられます。38×26㎝（持ち手は含まない）素人採寸のため、多少誤差はあります。中にポケットはありません。楕円形の底の大きさ：26×12.5㎝保管臭あります。プチプチで包んで、紙袋での発送予定です。よろしくお願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···シルバーバッグサイズ···A4サイズ収納可
http://narcologia.ru/goods/reboot42536.html
http://narcologia.ru/goods/diamond582758.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador321506.html
23区 メッシュバッグ （シルバー系） -ファッション通販 FASHION WALKER
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23区 - 2021年 23区 メッシュトートバッグ シルバーの通販 by たぬ's ...
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セール】 メッシュ バッグ （トートバッグ）｜23区 / ニジュウサンク ...
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