ルイヴィトン ダミエ ラウンドファスナー ラウンドジップ 長財布

ご覧いただき誠にありがとうございます❤️・即購入OK✨・フォロー割有り・まとめ買い大歓迎❣️・お気軽にコメントください✨■商品名LOUISVUITTONルイヴィトンダミエラウンドファスナーラウンドジップ長財布✨『大人気のルイヴィトン、ダミエシリーズの長財布になります❣️ヴィトンの長財布の中でもシンプルで飽きが来ないと根強い人気を誇るジッピーウォレット❣️ルイヴィトンらしいデザインで多くの方の目を引く高級感のある一品です、大人の女性にはピッタリ❤️』定価に比べてお得な価格設定にしておりますので、早く売れる可能性が高いです。購入希望の方はお早めにどうぞ♪・サイズ★縦：約 10cm★横：約 19.5cm★幅：約 2.5cm・素材PVCレザー・金具ゴールド具体的な購入経路株式会社ゼロジャパン◎扱っている商品は全てプロにより鑑定済みのものになります、ご安心下さい❤️万が一偽物であった場合は当然返金対応致します♪シリアルナンバー:CA1111・付属品なし大きなダメージもなく非常に綺麗な状態を保っています♡ご質問やご要望がありましたら、お気軽にコメントお願いします✨



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