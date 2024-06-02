帆布トートバッグ(大)

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。コムサデモードのランクアップのノベルティです。マチも広く小旅行にも使えます。同素材のポーチ付きです。内ポケットは3つあり、1つはファスナー付きです。バッグの外周にもポケットが付いています。またペットボトルを入れても倒れないようになっています。縦:26cm 横:36cm マチ:17cm(底板付き)柄・デザイン...無地カラー...ホワイト
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