【美品】MAISON MARTIN MARGIELA × H\u0026M ワンピース

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MAISONMARTINMARGIELAメゾンマルタンマルジェラ×H\u0026Mコラボワンピースです。【カラー】ブラック【サイズ】フリーサイズ元々のデザインがビッグシルエットのため、幅広い方に着用していただけます。販売当時新宿H\u0026Mにて購入しました。一度のみの着用で、クリーニング済みです。これからの季節、インナーにタートルネックを合わせていかがでしょうか。タグの汚れ等もなく、綺麗な状態ですが、自宅保管にご理解のある方にお願い致します。季節感···春、秋、冬