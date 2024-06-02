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【美品】MAISON MARTIN MARGIELA × H\u0026M ワンピース
商品番号 T77675684483
商品名

【美品】MAISON MARTIN MARGIELA × H\u0026M ワンピース
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAISONMARTINMARGIELAメゾンマルタンマルジェラ×H\u0026Mコラボワンピースです。【カラー】ブラック【サイズ】フリーサイズ元々のデザインがビッグシルエットのため、幅広い方に着用していただけます。販売当時新宿H\u0026Mにて購入しました。一度のみの着用で、クリーニング済みです。これからの季節、インナーにタートルネックを合わせていかがでしょうか。タグの汚れ等もなく、綺麗な状態ですが、自宅保管にご理解のある方にお願い致します。季節感···春、秋、冬
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