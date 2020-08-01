【未使用】ロベルタ ディ カメリーノ 未使用品 ポーチ付 2点セット ゴールド

閲覧ありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい！値下げ交渉も大丈夫です◎他の商品にもご興味お持ちくださいましたら、ぜひご検索もしくはショップの方にご来店ください☆☆#tomoブランド革命☆☆○アイテムRobertadiCamerinoロベルタディカメリーノトートバッグポーチ2点セットストラップロゴプレート未使用品○サイズトートバッグタテ:24cmヨコ:41cmマチ:12.5cmポーチタテ:11cmヨコ23.5cmマチ:5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○付属品なし○状態完全未使用ですので、快適にお使いいただける超美品です◎汚れは傷はありません^^☆状態記載は当店の主観です。外観の大きなダメージ等を検品しております。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。気になる点についてはご購入前にコメントよりご確認ください。○カラーゴールド○素材キャンバス○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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