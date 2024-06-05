エルメス ツイリードール Brides スカーフ カレ プティアッシュ

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商品詳細
エルメスツイリードールH:約54cmxW:約2cm素材:シルク100％ カラー:ブルー/ルージュ/クリーム付属品:箱なし箱あり希望の方はプラス500円になります、希望の方は購入前にお申し付けください。状態…新品未使用タグ付柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー
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