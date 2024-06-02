ジルバイ　ビジューロイヤルトート　アイボリー系統　新品未使用

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商品詳細
新品未使用正確な色名がわかりかねますが、アイボリーのようなお色です。スナイデル系統がお好きな方にもぴったりです！写真はお譲りする実物となります。ビジューロイヤルシリーズは現在サイズがワーク、ミニとありますがこちらは通常サイズです。付属品→ショルダー紐2wayでお使い頂けます。バッグは形崩れ防止の詰め物、ビジュー部分には保護シートをかけて保管しています。お急ぎの方は購入前にご相談下さい。#ジルバイ #ビジュロイヤル #トートバッグ
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