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LOEWE ロゴ型押し エンボス エスパドリーユ
商品番号 E96847636355
商品名

LOEWE ロゴ型押し エンボス エスパドリーユ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 10,947 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEサイズ40カラーオレンジ26cm位ですがインソール使用で25cm位の方にも。未使用に近く美品と思いますが個人の保管品ですので神経質な方はご遠慮下さい。断捨離につきクローゼットの奥深くで忘れていた物や別宅に置きっぱなしになっていた物を処分中ですのでよろしければ出品チェックしてみて下さい。出品前に点検して気付いたことは記載しておりますが一度人手に渡った個人の保管品ですので些細な見落としや軽微な瑕疵、イメージの違い等記載以外の使用出来ないような大きな不具合を除き返品はご遠慮願います。発送は都合によってゆうゆう↔らくらくの変更あり。梱包は自宅にあるものを利用したコンパクト梱包です。
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