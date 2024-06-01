新品未使用　ジャガードキャミタックブラウス

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✴︎ご購入する前にコメントよろしくお願い致します。✴︎新品未使用正規品✴︎商品状態新品未使用ブランドタグなし、洗濯タグなし値札は保管しておりません。✴︎色ブラック、ベージュ✴︎サイズフリーサイズ✴︎商品説明■デザイン細めのストラップに贅沢に生地を使用したタックが印象的なブラウス。横から見ても美しい広がりになるように仕上げているため、着膨れせずにスッキリと着こなしていただけます。■コーディネートコンパクトなTシャツやタートルネックをインナーにレイヤードして、シンプルなスタイリングのアクセントとしてお使いいただきたい一着。タイトスカートで女っぽく着たり、デニムやスラックスで少しハンサムカジュアルに合わせたりと、甘さと辛さがMIXされた着こなしをお楽しみいただけます◎新品未使用ですが、完璧なお品、店頭に並ぶ クオリティをお求めになられる方は御遠慮 下さい。全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください。⚠︎上記事項をご承諾頂ける方のみコメント、 購入申請をお願い致します。⚠︎折り畳んで発送します