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COACH 2wayバッグ セレナボンド レザー ブラック×ベージュ
商品番号 K86045948256
商品名

COACH 2wayバッグ セレナボンド レザー ブラック×ベージュ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】コーチ　セレナボンド（セレーナ•ゴメス限定コラボ商品）【型番】　　39288【カラー】　ブラック【付属品】　肩掛けベルト有り•袋なし•ロゴプレート有り【サイズ】　横　:約31cm　　　　　　縦　:約18cm　　　　　　マチ:約12cm　　　　　　持ち手:約14.5cm　　　　　　肩掛けベルト:約88cm〜106cm●クリーナー済み大手リユースショップで購入し、大事に使用していましたが使用する機会がなくなったので出品致します。※ファスナー内側にヒビがありますが見える部分ではないです。使用している時に不便に思う事なく使用していました。詳しくは画像でご確認下さい。まだまだ綺麗にお使い頂けますが、傷有り商品として価格を下げさせていただいております。あくまで個人的な主観となります。なるべく写真でご確認いただけるよう努めますが、中古品という事をご理解いただける方、ご検討宜しくお願い致します。神経質な方はご購入をお控え下さい。#コーチ#コーチバッグ#セレーナゴメス#COACH
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