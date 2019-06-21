セリーヌ　マカダム柄　ハンドバッグ（未使用ハリッチプレミアムリッチプラスセット）

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···ブラウンサイズ…（縦×横×幅）23×30×12cm3年ほど前にヴィンテージショップで購入しました。あまり使用する機会がなく、自宅で保管していました。状態はとても良いです。保管袋はありません。使用済み商品ですので、気にならない方ご検討くださいませ。
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http://narcologia.ru/goods/reflector292064.html
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