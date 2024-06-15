スーツケース 機内持ち込み可能 軽量 ファスナータイプ ss 1泊〜2泊-3

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SSSIZE：12980円SSIZE：13900円製品仕様SSSIZE長さ25cm*幅40cm*高さ46cm適用の外出日数:3-5日のトリップ正味:3.2kgSSIZE長さ25cm*幅43cm*高さ46cm適用の外出日数:4-7日のトリップ正味:3.4kg以上のデータは参考データである。測定方法によって多プの誤差はさ了承ぐださい。実際の製品を基準にしてください。★沖縄離島（北海道を除く）は追加送料2000円がかかります。商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。※海外製品の為まれにキズ、におい、雑な商品、印刷のかすれ、サイズにバラつきが見られる場合がございます。予めご理解の上ご購入下さい\"色違いの問題があり、返品や交換はできませんご確認お願いします。#キャリーバッグ#トラベル#おしゃれ#1泊〜2泊#レディース#修学#国内#超軽量