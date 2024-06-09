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❇︎CHANEL❇︎ヴィンテージ　ルーペネックレス
商品番号 B60860857654
商品名

❇︎CHANEL❇︎ヴィンテージ　ルーペネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 20,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎CHANEL　　ルーペネックレス　　　ビンテージ　　ロングチェーン　　父がパリ出張時に購入した物です。殆ど使用しておらず綺麗な方ですが、レンズに少し傷があります。箱、領収書付♯レディース♯メンズ♯ネックレス♯虫眼鏡♯ルーペ♯ゴールドチェーン♯ヴィンテージ♯シャネル♯ロングネックレス♯ココマーク
http://narcologia.ru/goods/enquire591989.html
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