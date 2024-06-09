❇︎CHANEL❇︎ヴィンテージ　ルーペネックレス

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商品詳細
⭐︎CHANEL ルーペネックレス ビンテージ ロングチェーン 父がパリ出張時に購入した物です。殆ど使用しておらず綺麗な方ですが、レンズに少し傷があります。箱、領収書付♯レディース♯メンズ♯ネックレス♯虫眼鏡♯ルーペ♯ゴールドチェーン♯ヴィンテージ♯シャネル♯ロングネックレス♯ココマーク
http://narcologia.ru/goods/enquire591989.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless703059.html
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CHANEL (シャネル) ヴィンテージWチェーンルーペネックレス サイズ:-
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CHANEL - CHANEL ルーペ ココマーク チェーン ヴィンテージ ネックレス ...
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【ヴィンテージ】シャネル ルーペネックレス
CHANEL ルーペ ココマーク チェーン ヴィンテージ ネックレス
CHANEL シャネル ゴールド ルーペ ココマーク ヴィンテージ ロングネックレス 1997年製 / 21071605 - LAYER VINTAGE
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CHANEL シャネル ゴールド ルーペ ココマーク ヴィンテージ ロングネックレス 1997年製 / 21071605 - LAYER VINTAGE
超目玉】 レア - CHANEL CHANEL 96P ココマーク ネックレス ロング ...
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