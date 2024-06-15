探偵ちゃん 2cup盛りキャミソール

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一度着用し、洗濯しております。■サイズFREE┗着丈：34cm、肩幅28cm、バスト28cm、ウエスト幅28cm■カラーピンク■製造国韓国■スペック厚み：普通、透け感：なし、伸縮性：あり、裏地：あり■商品について撮影時の照明などの環境より、実際の色味と若干異なる場合がございます。また、当店は海外製品を取り扱っているため縫い目が荒かったり、ほつれがある場合がございます。日本製品に比べ商品の個体差がございますことを予めご了承下さいませ。