極美品 コーチ ミニーマウス キスロック がま口 ショルダーバッグ 2way

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○アイテムCOACHコーチミニーマウスキスロックがま口ショルダーバッグクロスボディバッグハンドバッグ2wayレザー革ブラックF29349○サイズ縦15.0cmx横18.0cmxマチ7.5cmショルダー紐119.0-137.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態美品使用感のないとても綺麗な商品になります。○カラーブラック○素材レザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。