新品 max mara easybag かごバッグ

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定価102,300円の商品です。定価より約50%OFFです。大変お買い得となっております。ショッパー付きになります。[商品説明文]この商品はmaxmaraのトートバッグ「イージー」ストローです。エレガントなデザインと素材の美しさが融合したこのトートバッグは、日常のオンザゴーなスタイルから特別なイベントまで、多岐に渡って活躍します。ストロー素材の温かみとmaxmaraの洗練されたテイストが一体となり、個性的でありながら上品な印象を与える一品です。快適に持てるハンドルと広々とした収納スペースは、機能性も兼ね備えています。ファッションに敏感な女性や、クオリティを求める方にとって、このトートバッグは必須アイテムとなるでしょう。[商品の個別の状態・詳細]このトートバッグは新品の状態で、未使用品です。細部に至るまで完璧なクオリティを保ち、購入時の美しい輝きと形状がそのまま残っています。ショップで直接購入するのと変わらない、素晴らしい状態をお楽しみいただけます。カラー···ブラウン