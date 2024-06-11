KENZO ノベルティ　バッグ

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商品詳細
素材···レザー(本革)カラー···レッド素材···その他レザー(本革)カラー···レッド横幅…35cm底幅…27cm縦幅〜30cmこちら非売品になっています。期間限定で出品いたしますのでご興味ある方はご連絡ください。期間を延ばしますがいつまで公開するかわからないのでお早めにお声掛けください。何か聞いたいことがあればご気軽に！値下げも承っていますのでよろしくお願い致します。
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