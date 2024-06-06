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Numark PT01 Scratchカスタム品 レコード,フェーダー,ケーブル
商品番号 P34514803167
商品名

Numark PT01 Scratchカスタム品 レコード,フェーダー,ケーブル
ブランド名 ニュマーク
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉ご遠慮下さい。写真のものが全てとなります。カスタム内容・プラッター下に針飛び防止用リング入り・フェーダーを小さく左右に動くタイプに変更(取り外した元フェーダー同封,また同梱の外部フェーダーも使用できるためお好きなものをお使い下さい)USB給電で動作するケーブルをお付けします。12インチですがSupercealとKeithMurrayのレコードもお付けします。12インチは再生可能、スクラッチは難しいのでサンプリングにお使い下さい。種類...ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/manufacture515041.html
http://narcologia.ru/goods/encourage250972.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual371146.html
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