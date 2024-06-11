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商品詳細
プラダのグレーの長財布です。購入先はドンキホーテです。数回しか使用しておりませんが、保管していたため2枚目、3枚目、４枚目、５枚目の写真の通り少し汚れ、傷がございます。表面にもすこし擦れた跡がありますが、使用に問題はございません。箱、カード付きです。中古品ということをご理解の上、ご購入をお願い致します。
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