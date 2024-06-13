レア ケイトスペード レオパード柄バッグ

Katespadeのヒョウ柄のバッグです。ショルダーバッグにもなります。レアな物だと知人からもらいましたが小さいカバンはあまり使わないので出品します。新品未使用で写真の為だけに袋から出しました。質問等ございましたら遠慮なくどうぞ＾＾◇サイズ縦:約19cm横:約27cmマチ:約8cm持ち手:21cmショルダー紐:110cm(調節可能)(素人寸法です)カラー···ブラックレオパードヒョウ柄猫種類···ハンドバッグショルダーバッグ特徴···2way



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