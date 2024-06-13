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レア ケイトスペード レオパード柄バッグ
商品番号 R18135058180
商品名

レア ケイトスペード レオパード柄バッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Katespadeのヒョウ柄のバッグです。ショルダーバッグにもなります。レアな物だと知人からもらいましたが小さいカバンはあまり使わないので出品します。新品未使用で写真の為だけに袋から出しました。質問等ございましたら遠慮なくどうぞ＾＾◇サイズ縦:約19cm横:約27cmマチ:約8cm持ち手:21cmショルダー紐:110cm(調節可能)(素人寸法です)カラー···ブラックレオパードヒョウ柄猫種類···ハンドバッグショルダーバッグ特徴···2way
http://narcologia.ru/goods/providence734094.html
http://narcologia.ru/goods/revamp883422.html
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