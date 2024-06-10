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ルイヴィトン ハンドバッグ 訳あり
商品番号 D64079721115
商品名

ルイヴィトン ハンドバッグ 訳あり
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのハンドバッグです。表面などに目立つ汚れや擦り傷などございませんが、長期保管のため色んなところがボロボロです。内側はだいぶ綺麗です。チャック開閉問題なし。問題は、縁のサビ、持ち手の根元がちぎれている、サイドのビラビラがちぎれている、持ち手の縫い目の所のボタンが外れているです。治すことは厳しいと思われるので、リユースなどに使っていただけると思います。よろしくお願いします。
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