リバティプリント　ワンピース　ヒューマンウーマン　HUMAN WOMAN

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袖丈···七分袖サイズ 着丈 101 （裾折り返しが4センチ）身幅 47 ウエスト切り替えより上45 ウエスト部分切替から裾まで56 （素人採寸） 色、模様、デザインが気に入り、購入したリバティプリント ジョナサン柄のワンピースです。ウエスト切替（私的には、ややローウエストです。）切り返しから前後に8箇所のタックが付いている点が模様と共に良いアクセントになっています。デザインのイメージを持っていただくために、他のワンピースとの比較を追加で載せましたので、是非参考にして、ご検討ください。（写真9.10）薄手でサラッとしている生地で、これからの季節におすすめです。（裏地は、付いていません。）未使用のペチコートと共布と予備ボタンも発送します。（写真10）付属品等は別々保管だったので、念のため、紺色の綿スリップも発送します。短時間2回の着用です。目立つ汚れはありません。見落としがありましたら、ご容赦ください。自宅保管の中古品ですので、ご理解のうえご検討ください。季節感···春、秋