FENDI✨美品✨カシミア混合マフラー

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商品詳細
カラー···ベージュご覧いただきありがとうございますお手数ですが購入前にプロフィールお読みくださいウールとカシミアを使用し、オーバーサイズのFENDIROMAのレタリングをあしらった、ピンクのマフラー。チェック柄のライニング。フリンジの縁飾り。イタリア製○サイズ高さ30センチ幅180センチ定価94600円断捨離の為出品します中古品なので神経質な方はご遠慮下さい
http://narcologia.ru/goods/providence637894.html
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