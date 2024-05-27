パナソニック ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ ホワイト

パナソニックES-WH7A-W光エステスムースエピホワイト●使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。さらにムダケアしながら美肌効果も。キメ感と明るさを実感。●ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。新たにOゾーンも使用可能となり、全身ケアが可能に。アタッチメントを使い分けて部位ごとに最適なケアを。●コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。230gの軽量サイズ。取り回しも収納も便利に。



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