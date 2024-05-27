業務用キャビテーション40khz ラジオ波　顔\u0026身体両方使用可能　痩身ダイエット



新品】3in1業務用 40Khzキャビテーション ラジオ波 おうちエステ ... 新品】3in1業務用 40Khzキャビテーション ラジオ波 おうちエステ ...



40khzキャビテーション ラジオ波3MHz 3IN1 家庭用キャビテーション ... 40khzキャビテーション ラジオ波3MHz 3IN1 家庭用キャビテーション ...



業務用キャビテーション40khz ラジオ波 顔&身体両方使用可能 痩身 ... 業務用キャビテーション40khz ラジオ波 顔&身体両方使用可能 痩身 ...



40khzキャビテーション ラジオ波3MHz 3IN1 家庭用キャビテーション- 40khzキャビテーション ラジオ波3MHz 3IN1 家庭用キャビテーション-



新品未使用】業務用40khzキャビテーション☆顔&身体両方使用できます- 新品未使用】業務用40khzキャビテーション☆顔&身体両方使用できます-



家庭用/業務用 3in1 40Khzキャビテーション 光ラジオ波 ボディ スリミング マシン 多極RFしわを引き締め マッサージ機110V 家庭用/業務用 3in1 40Khzキャビテーション 光ラジオ波 ボディ スリミング マシン 多極RFしわを引き締め マッサージ機110V



新品】業務用40khzキャビテーション&ラジオ波☆顔&身体用 正規品- 新品】業務用40khzキャビテーション&ラジオ波☆顔&身体用 正規品-



2023年最新】バキューム・ジェルの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】バキューム・ジェルの人気アイテム - メルカリ



40khzキャビテーション ラジオ波3MHz 3IN1 家庭用キャビテーション ... 40khzキャビテーション ラジオ波3MHz 3IN1 家庭用キャビテーション ...



2023年】自宅用キャビテーション機器のおすすめ人気ランキング28選 ... 2023年】自宅用キャビテーション機器のおすすめ人気ランキング28選 ...



Amazon | 家庭用/業務用 3in1 40Khzキャビテーション 光ラジオ波 多極 ... Amazon | 家庭用/業務用 3in1 40Khzキャビテーション 光ラジオ波 多極 ...



2023年最新】キャビテーション 4 khz ラジオ波の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】キャビテーション 4 khz ラジオ波の人気アイテム - メルカリ



３ヶ月保証】業務レベルキャビテーション40KHz ラジオ波 セルライト ... ３ヶ月保証】業務レベルキャビテーション40KHz ラジオ波 セルライト ...



良好 ◎ 全身ok マシン キャビテーション 家庭用 - 通販 ... 良好 ◎ 全身ok マシン キャビテーション 家庭用 - 通販 ...



2023年】自宅用キャビテーション機器のおすすめ人気ランキング28選 ... 2023年】自宅用キャビテーション機器のおすすめ人気ランキング28選 ...

使わないので出品します。動作確認済み。6極RFのみ、無料保証期間に交換しておりますので、他のヘッドと見た目が違います。【付属品】・本体(ヘッドホルダー付)×1 画面保護フィルム外してません。・キャビテーション(40KHz)×1・6極(マルチポーラ)RF×1・4極(マルチポーラ)RF×1・3極(トライポーラ)RF×1・2極(バイポーラ)バキュームRF × １・オリジナル日本語説明書初期不良がございましたら、メルカリのシステムどおり受け取り評価前にご連絡ください。参考価格 89,700円（税込）サイズ/重量・本体：横29.0cmx縦30.5cmx高14.5cm/重量3.5kg・電源コード長：約130cm・キャビテーションヘッド(40KHz)：直径7.0cm/重量660g・6極RF：直径6.5cm/重量364g・4極RF：直径5.0cm/重量310g・3極RF：直径3.0cm/重量185g・バキュームバイポーラ：直径7.3cm/重量300g●状態：数回使用後、自宅保管です。●その他、注意事項：断捨離中なので、家にあった物を出しています。処分前で手間を省きたいので、バラ売り、お値下げは予定しておりません。一定期間出して残ったものは処分していきます。自宅での保管なのでご理解ある方のみお願いします。以下サイトの説明です！キャビテーション４０KHZセルライトなどの凝り固まった贅肉をダイレクトに刺激します。40Kヘルツという強いパワーで強力トリートメント。４極ラジオ波（顔・体用）ラジオ波は、高周波により対象部位を芯から温めます。キャビテーション施術前のコンディショニングにも非常に有効です。６極ラジオ波（体用）6極大型ラジオ波ヘッドは、お腹や背中など大きな部位への施術を効率よく行うことができます。3極ラジオ波（顔・体用）小さな3極ラジオ波ヘッドはお顔やデコルテなどへのきめ細やか施術に役立ちます。脂肪吸引バキューム脂肪をつかみ、もみほぐします。固く凝り固まった部位の荒ほぐしや、キャビテーション後のリンパマッサージの代わりとしてご使用いただけます。