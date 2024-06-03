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⭐︎美品⭐︎2019年製　業務用炊飯器　JNO-A360
商品番号 R66096078166
商品名

⭐︎美品⭐︎2019年製　業務用炊飯器　JNO-A360
ブランド名 タイガー
特別価格 税込 15,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイガー魔法瓶JNO-A360(XS)加熱方式:電気ヒータ炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き不可炊飯器・容量クラス別:1.8L以上炊飯器・容量クラス別2:1.8L以上炊飯釜種類:炊飯電子ジャー#タイガー魔法瓶#タイガー魔法瓶炊飯量···20合～炊飯量···10合～20合未満ご覧頂きありがとうございます。中古品ですので、若干の汚れや傷はございますのでご理解ください。使用期間は1年半ほどと伺っております。宜しくお願い致します。タイガー炊飯器2升20合業務用2019
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