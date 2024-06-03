【ジャンク】ELITE X2 1012 G1 M3/4G/128G/W11

注意:こちらはジャンク商品となります。原則ノークレームノーリターンとなりますので、予めご了承下さい。ご覧頂きありがとうございます。ELITEX21012G1M3/4G/128G/W11のジャンク出品です。こちらはバッテリー完全枯渇及びACアダプター欠品の為ジャンク商品となっております。ACはUSB-C(45W)ですので、家電量販店等で購入可能です。また、バッテリー完全枯渇状態ではございますがAC接続状態であれば使用可能となっております。仕様及び状態は写真を参照下さい。宜しくお願い致します。



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